الصفحة الدولية

تركيا ترفع دعوى قضائية ضد 20 متهماً بالتجسس للموساد الإسرائيلي


رفع مكتب المدعي العام بإسطنبول، اليوم الاثنين، دعوى قضائية ضد 20 شخصاً متهمين بالتجسس لصالح جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية /الموساد /.

وجاء في لائحة الاتهام أن 20 متهماً، 16 منهم محبوسون على ذمة التحقيق، نفذوا أنشطة "تجسس دولي" لصالح جهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلي /الموساد/ ضد رعايا أجانب يقيمون في تركيا.

وذكر المكتب أن وحدة الموساد تواصلت مع المتهمين -الذين قبض عليهم في تركيا في فترات متفاوتة- عن طريق نشر إعلانات الوظائف عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي من أجل الحصول على معلومات الأشخاص المستهدفين.

وأوضح أن المتهمين حصلوا على معلومات سرية، بما في ذلك عناوين وصور مواطنين فلسطينيين وأفراد ينتمون إلى حركة حماس استهدفتهم المخابرات الإسرائيلية، ثم شاركوها مع ضباط في المخابرات الإسرائيلية.

واشار مكتب المدعي العام في لائحته الى أن المتهمين حصلوا على أموال من المخابرات الإسرائيلية مقابل عملهم، لا سيما عبر نظام التحويل البنكي والعملة المشفرة ونظام إرسال الأموال ويسترن يونيون.

وطالب مكتب المدعي بسجن المتهمين من 18 عاماً إلى 45 عاماً بتهمة "التجسس السياسي أو العسكري". وفي نطاق لائحة الاتهام التي قبلتها المحكمة الجنائية العليا في إسطنبول في وقت سابق، سيمثل المتهمون أمام القاضي خلال شهر تشرين الثاني المقبل .

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
تركيا ترفع دعوى قضائية ضد 20 متهماً بالتجسس للموساد الإسرائيلي
حاول تجنيد أفغان.. من هو رايان روث المشتبه به في محاولة اغتيال ترامب الثانية؟
الشرطة الأمريكية تكشف تفاصيل إطلاق النار قرب ترامب
تسمم 125 شخصا في مصر بعد تناولهم وليمة بمناسبة المولد النبوي
سيناتورة أمريكية تؤكد تعرض ترامب لمحاولة اغتيال جديدة وتكشف حالته الصحية
اطلاق نار قرب مكان تواجد ترامب
أغزر أمطار منذ 100 عام... فوضى في 7 دول أوروبية بسبب إعصار "بوريس"
من هو المكلف الجديد لتشكيل حكومة الاردن؟
الجيش الروسي يحرر بلدة بوركي في مقاطعة كورسك
السيسي يصدر قرارا بإنهاء خدمة 11 مستشارا بالرئاسة المصرية
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك