الجيش الروسي يحرر بلدة بوركي في مقاطعة كورسك

أعلن قائد قوات "أحمد" الروسية الخاصة اللواء أبتي علاء الدينوف أن الجيش الروسي استعاد السيطرة على بلدة بوركي في منطقة سودجا بمقاطعة كورسك جنوب غربي روسيا ودحر قوات كييف منها.

وكتب علاء الدينوف في قناته على "تلغرام": "قام إخواننا من وحدة (أربات) التابعة للواء 810 بتطهير بلدة بوركي والقضاء على العدو وأسر العديد من مقاتليه".

وأضاف: "أهنئ إخواننا على هذه النتيجة الجيدة وأتمنى لهم المزيد من النجاحات".

وتواصل القوات الروسية التصدي للهجوم الذي شنه الجيش الأوكراني على أراضي كورسك صباح 6 أغسطس الماضي، فيما أعلنت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب، فرض نظام عمليات مكافحة الإرهاب في المقاطعات الحدودية الروسية بسبب زيادة مستوى التهديدات الإرهابية من أوكرانيا.

وتجدر الإشارة إلى أن خسائر قوات كييف على أطراف مقاطعة كورسك الروسية بلغت 13500 فرد و 113 دبابة و26 محطة حرب إلكترونية ومئات المدرعات وراجمات الصواريخ منذ الـ6 من أغسطس بحسب بيانات وزارة الدفاع الروسية، فيما أعلن سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو مؤخرا أن متوسط خسائر جيش زيلينسكي 2000 قتيل يوميا على مختلف المحاور.