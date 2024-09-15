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3 سيناريوهات قد تعرقل الانتقال السياسي بعد الانتخابات الأمريكية


كشفت وسائل اعلام، اليوم الاحد (15 أيلول 2024)، عن ثلاثة سيناريوهات قد تعرقل الانتقال السياسي بعد الانتخابات الأمريكية.

وذكرت مجلة "الإيكونميست" الامريكية في تقرير، أنه "حتى بدون وجود دونالد ترامب على ورقة الاقتراع، تميل الانتخابات الأمريكية إلى خلق الصراعات بين الأطراف المتنافسة ما يؤدي في نهاياتها الى ثلاثة سناريوهات".

وأضافت أن "أولها النتيجة غير المحتملة للغاية، وهي تصويت متقارب للغاية بحيث تتعادل كامالا هاريس وترامب في المجمع الانتخابي، وإذا حدث هذا، فسيتم اختيار الرئيس القادم من قبل مجلس النواب، حيث تمتلك كل ولاية صوتًا واحدًا، وحتى لو فازت هاريس بالتصويت الشعبي في الخامس من تشرين الثاني، فمن المؤكد تقريبًا أن ترامب سيصبح رئيسًا، وسيكون هذا عادلاً بمعنى أنه سيتبع القواعد، لكن الديمقراطيين سيغضبون".

وأوضحت المجلة أن "النتيجة الثانية هي فوز ترامب ويمكن للديمقراطيين تقديم طعون قانونية في الولايات المتقاربة حيث خسرت هاريس، وقد ينتهي الأمر ببعض هذه الطعون في المحكمة العليا، حيث سيتعين على ثلاثة قضاة عينهم ترامب الحكم على القضية".

وتابعت: "السيناريو الثالث، يصطدم بتعقيد نظام التصويت في أمريكا بآلة مؤامرة ماغا، ولكن النتيجة الأكثر ترجيحا، إذا فاز ترامب في الانتخابات، فإن هاريس سوف تستسلم، مما يضعف أي تحد ديمقراطي للنتيجة، وإذا فازت هاريس، فلن يكون ترامب لطيفا للغاية".

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