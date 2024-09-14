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مصرع شخصين واصابة 29 حصيلة اولية لتصادم قطارين في مصر


ذكرت قناة «إكسترا نيوز» الإخبارية المصرية، اليوم السبت، أن قطارين اصطدما عند مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية شمال شرقي القاهرة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية ، عن الدفع بـ39 سيارة إسعاف فور الإبلاغ عن الحادث، حيث تم نقل 29 مصابا إلى مستشفيى الأحرار وجامعة الزقازيق، فيما أسفر الحادث عن حالتي وفاة، وذلك في حصيلة أولية وما تزال عمليات الإنقاذ مستمرة، وجاري المتابعة".

واشار ت الى ان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولى، يتابع حادث قطار الزقازيق ويوجه بسرعة تقديم الرعاية الطبية الكاملة للمصابين".

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