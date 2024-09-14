السلطات الامنية التركية تعلن القبض على أحد مخططي الهجوم على كنيسة /سانتا ماريا/ في اسطنبول

اعلنت قوات الأمن التركية القبض على /فيسخان سولتاماتيوف/ أحد مخططي الهجوم على كنيسة "سانتا ماريا" الإيطالية بإسطنبول في الثامن والعشرين من كانون الثاني الماضي.

وذكرت مصادر امنية تركية في تعميم اعلامي اليوم ان المخابرات التركية ومديرية الأمن العامة نفذتا عملية مشتركة ضد تنظيم "داعش" الإرهابي تمكنت خلالها من القبض على فيسخان سولتاماتيوف​​​​​​​ في إسطنبول، وهو أحد العناصر المرتبطين بتنظيم "ولاية خراسان" التابع لداعش الإرهابي في أفغانستان لتنفيذ أنشطة ضد تركيا.

وبينت المصادر الامنية أن سولتاماتيوف هو أحد مخططي الهجوم على كنيسة "سانتا ماريا" الإيطالية بإسطنبول في 28 كانون الثاني الماضي.

وكان وزير الداخلية التركي /علي يرلي كايا/ قد اعلن في 28 كانون الثاني 2024 عن مقتل شخص بعد تعرضه لهجوم مسلح من ملثمين اثنين خلال مشاركته في قداس بكنيسة سانتا ماريا بإسطنبول.

ووجهت السلطات الامنية التركية في حينها اصابع الاتهام في الهجوم على الكنيسة لتنظيم داعش الارهابي وشنت حملة مداهمات اعتقلت خلالها / 51/ من المشتبه بهم غالبيتهم من الطاجيك والروس وبينهم ثلاثة اتراك ونشرت صور لمنفذَي الهجوم، الطاجيكي «أ.ك.» والروسي «د.ت» بعد تنفيذ الهجوم على الكنيسة وهروبهما .

واشارت السلطات الامنية التركية من خلال التحقيقات التي اجرتها مع المشتبه بهم بعد الهجوم على الكنيسة واعتراف التنظيم الارهابي بمسؤوليته عن الهجوم ان داعش كان يخطط لشن هجمات على كنائس ودور عبادة في إسطنبول والسفارة العراقية في أنقرة