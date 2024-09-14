الكويت تنعى رئيس وزرائها الأسبق جابر المبارك الصباح

أفادت وسائل اعلام كويتية، اليوم السبت (14 أيلول 2024) بوفاة رئيس وزراء الكويت الأسبق جابر المبارك الصباح.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا": "انتقل إلى رحمة الله تعالى سمو الشيخ جابر مبارك الحمد المبارك الصباح”.

وأضافت أن "الفقيد من مواليد عام 1942، تدرّج في عدة مناصب منذ العام 1968".

يشار الى ان الشيخ جابر تولى منصب محافظ حولي ثم الأحمدي، قبل أن يتولى عددا من الوزارات منها الشؤون الاجتماعية والعمل والإعلام والداخلية والدفاع، ونائبا لرئيس مجلس الوزراء.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 عُيّن الشيخ جابر المبارك رئيسا لمجلس الوزراء واستمر في منصبه حتى عام 2019.