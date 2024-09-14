إيران تنقذ طاقم سفينة سعودية قرب مياهها الإقليمية

أعلن وكيل الشؤون البحرية في المديرية العامة للموانئ والشؤون البحرية في محافظة هرمزغان جنوب شرق إيران، اليوم السبت (14 أيلول 2024)، عن إنقاذ سفينة تجارية سعودية من الغرق وإنقاذ طاقمها.

وقال إسماعيل مكي زاده في تصريح لوكالة "مهر"، إن قوارب النجاة التابعة لمراكز المراقبة في هرمزكان أنقذت سفينة أجنبية على متنها طاقم مكون من 12 فرداً من الغرق في مياه جزيرة كيش على بعد 24 ميلاً.

وأضاف ان "سفينة شحن أجنبية عامة تحمل حمولة من أنابيب الصلب وعلى متنها 12 من أفراد الطاقم والركاب من المملكة العربية السعودية كانت متجهة إلى الإمارات العربية المتحدة اصطدمت بها سفينة أجنبية أخرى وتعرضت لحادث".

وتابع: "وبعد الإعلان عن وقوع حادث لهذه السفينة من قبل مركز المراقبة البحرية بجزيرة كيش، تم إنقاذ ركاب هذه السفينة من قبل منقذ مركز المراقبة البحرية على بعد 24 ميلا من مياه كيش".

وبين، أنه "نظرًا لأن الحادث وقع في الساعة الثانية صباحًا، فقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة على الفور مع الجهود والمتابعة على مدار الساعة، من مركز MRCC ووحدة التحقيق والسيطرة على الحوادث البحرية، وتم نقل ركاب السفينة الحادثة بسلام إلى السفينة الثانية".

واكد مكي زاده: "على الرغم من احتمال غرق السفينة المذكورة مع المخاطر التي تنتظرها، إلا أنه تم أخيرًا وبالتنسيق مع مالك السفينة ، إرسالها إلى الإمارات اليوم بظروف آمنة وبأقل قدر من المخاطر عن طريق قاطرة من المياه الإقليمية الإيرانية".