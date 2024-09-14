زعيم كوريا الشمالية يأمر بتنشيط الماكينة النووية استعدادا لضربة وقائية!

صرّحت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية بأن زعيم البلاد كيم جونغ أون أمر بزيادة إنتاج أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم، إذ تفقد كيم جونغ أون معهد الأسلحة النووية والقاعدة لإنتاج المواد النووية، حيث تابع عملية صناعة الرؤوس النووية ووجه بزيادة إنتاج المواد لصنع الأسلحة النووية.

وعلى وجه التحديد، أمر الزعيم الكوري الشمالي بزيادة إنتاج أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم وتفعيل الأعمال لتشغيل أجهزة الطرد المركزي الجديدة وتعزيز القاعدة الصناعية لإنتاج المواد النووية للأسلحة.

وأشار كيم إلى "التهديدات النووية من جانب الإمبرياليين الأمريكيين" التي "تتجاوز الخطوط الحمراء في الفترة الأخيرة"، حسب قوله، حيث شدد على أن كوريا الشمالية تحتاج إلى القدرات "للضربة الوقائية" وتعزيز قدراتها الدفاعية باستمرار.

كما حضر كيم جونغ أون تجارب راجمات الصواريخ الجديدة من عيار 600 ملم، التي حصل عليها جيش كوريا الشمالية في العام الماضي، والتي أعلنت بيونغ يانغ أنها قادرة على إطلاق صواريخ نووية تكتيكية.