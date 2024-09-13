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رئيس جهاز الاستخبارات التركية يلتقي قادة حركة حماس في أنقرة


عقد رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن، اليوم الجمعة، لقاءً مع قادة المكتب السياسي لحركة حماس في العاصمة التركية أنقرة .

وذكرت مصادر في الاستخبارات التركية في تصريح صحفي أنه خلال اللقاء جرى بحث آخر التطورات المتعلقة بمفاوضات وقف إطلاق النار في غزة وصفقة تبادل المحتجزين والأسرى.

كما ناقش الجانبان الخطوات اللازمة لضمان وقف دائم لإطلاق النار في غزة، وإيصال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وخلال اللقاء، جرى تأكيد الموقف البنَّاء والإيجابي لحركة حماس في عملية التفاوض، وأن إدخال إسرائيل شروطاً جديدة في نص الاقتراح المتفق عليه والمدعوم من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، جعل عملية وقف إطلاق النار صعبة.

وتواصل الاستخبارات التركية اتصالاتها مع الأطراف والجهات الفاعلة ذات الصلة لضمان وقف إطلاق النار منذ بداية العدوان على غزة، كما تلعب دوراً أساسياً في الحراك الدبلوماسي المكثف مع جميع الأطراف، خصوصاً قيادة حركة حماس ومصر وقطر والولايات المتحدة وإسرائيل .

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