إيران تحذر أوروبا من استمرار نهج العقوبات

حذر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم الجمعة (13 أيلول 2024)، الدول الأوروبية مما أسماها بـ"نهج العقوبات والإدمان على هذا الموضوع".

وقال كنعاني في بيان صحفي بشأن حزمة العقوبات الأوروبية على إيران بتهمة ارسال أسلحة وصواريخ إلى روسيا لاستخدام في الحرب ضد أوكرانيا "ندين تكرار المزاعم التي لا أساس لها من الصحة ونؤكد أن إيران لم ترسل صواريخ باليستية إلى روسيا".

وأضاف "نحذر أوروبا من استمرار هذا النهج غير البناء ونؤكد أن مزاعمها تأتي على أساس معلومات كاذبة ومضللة"، منوهاً "بعض الدول الغربية أصبحت مدمنة على العقوبات كسلاح اقتصادي ما يفاقم التوترات على الساحة الدولية".

وأدان الاتحاد الأوروبي بشدة نقل الصواريخ الباليستية الإيرانية الصنع إلى روسيا وأعلن أنه سيفرض قريبًا إجراءات تقييدية جديدة ضد الأفراد والمؤسسات المشاركة في برامج الصواريخ والطائرات بدون طيار الإيرانية.

وفي بيان نشر على موقعه الإلكتروني يوم الجمعة، وصف الاتحاد الأوروبي نقل الصواريخ الباليستية التي صنعتها إيران إلى روسيا بأنه "تهديد مباشر لأمن أوروبا".

وجاء في بيان الاتحاد الأوروبي أن نقل هذه الأسلحة "يشير إلى الدعم المتزايد الذي يقدمه النظام الإيراني لروسيا في مجال الطائرات بدون طيار وغيرها من الأسلحة التي تستخدمها روسيا في حربها العدوانية غير الشرعية على أوكرانيا".

وأكد الاتحاد الأوروبي أنه سيرد بسرعة وبالتنسيق مع شركائه الدوليين على النظام الإيراني والأفراد والكيانات المرتبطة ببرامج الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار من خلال إجراءات تقييدية جديدة وكبيرة.

وأضاف الاتحاد الأوروبي أيضًا أنه يدرس اتخاذ تدابير تقييدية في مجال الخدمات المقدمة لصناعة الطيران الإيرانية.

وقبل ذلك بثلاثة أيام، أعلنت وزارة الخارجية الألمانية أن حكومات فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة ستفرض عقوبات على شركة الخطوط الجوية الإيرانية من خلال إدانة نقل الصواريخ الباليستية من إيران إلى روسيا.

وقال البيان إن "الترويكا الأوروبية ستتخذ على الفور خطوات لإلغاء اتفاقيات الخدمات الجوية الثنائية مع إيران".