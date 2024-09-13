اعتداء باسلحة بيضاء يطال رئيس جزر القمر

أصيب رئيس جزر القمر غزالي عثماني بجروح طفيفة، اليوم الجمعة، إثر اعتداء بسكين، وفق ما أكدت مصادر مقربة من الرئاسة.

وأفاد مصدر مقرب من الرئاسة طلب عدم كشف اسمه بأن “الرئيس غزالي عثماني أصيب بجروح طفيفة بالسلاح الأبيض أثناء مراسم جنازة”، مشيرا الى أن “جروحه ليست خطرة”، وأنه تمّ توقيف المعتديَين.

وأكد مصدران آخران مقرّبان من الرئاسة بأن إصابة عثماني طفيفة.

وغزالي عثماني، هو سياسي وعسكري يتولى رئاسة جزر القمر منذ عام 2016.

وشغل عثماني سابقًا منصب الرئيس من 1999 إلى 2002 ومرة أخرى من 2002 إلى 2006.

يذكر أن أرخبيل جزر القمر يتألف من ثلاث جزر، هي القمر الكبرى وأنجوان وموهيلي، ويبلغ عدد سكانه 870 ألف نسمة، يعيش 45% منهم تحت خط الفقر، وفقاً للبنك الدولي.