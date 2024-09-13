الصحة العالمية تعلن عن أول لقاح معتمد ضد جدري القردة

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة (13 أيلول 2024)، عن اعتماد مصل MVA-BN كأول لقاح ضد جدري القرود mpox يتم إضافته إلى قائمة التأهيل المسبق.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس في بيان، إنه "من المتوقع أن تسهل الموافقة المسبقة على التأهيل الوصول في الوقت المناسب إلى هذا المنتج الحيوي في المجتمعات ذات الحاجة الملحة، للحد من انتقال العدوى والمساعدة في احتواء تفشي المرض".

وأضاف ان "هذا التأهيل الأولي للقاح ضد جدري القرود هو خطوة مهمة في مكافحتنا للمرض، سواء في سياق تفشي المرض الحالي في أفريقيا أو في المستقبل"، مؤكدا: "نحن الآن بحاجة إلى زيادة عاجلة في عمليات الشراء والتبرعات والتوزيع لضمان الوصول العادل إلى اللقاحات حيث تشتد الحاجة إليها، إلى جانب أدوات الصحة العامة الأخرى، لمنع العدوى ووقف انتقال العدوى وإنقاذ الأرواح".

وتابع: "يمكن إعطاء لقاح جدري القرود للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا على شكل حقنة مكونة من جرعتين بفاصل 4 أسابيع.

وجدري القردة (إمبوكس) هو مرض فيروسي يسببه فيروس جدري القردة، وهو نوع من جِنْس الفيروس الجُدَرِيَّة، ويوجد له فرعان حيويان مختلفان أحاديا السلف، هما: الفرع الحيوي الأول والفرع الحيوي الثاني.

والأعراض الشائعة للمرض هي الطفح الجلدي أو الآفات المخاطية التي يمكن أن تستمر من أسبوعين إلى 4 أسابيع وتكون مصحوبة بالحمى والصداع وآلام العضلات وآلام الظهر والوهن وتورم الغدد الليمفاوية.

وانتشرت حالات جدري القردة في العديد من البلدان الإفريقية، ولا سيما جمهورية الكونغو الديمقراطية وبوروندي وكينيا ورواندا وأوغندا.