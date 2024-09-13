السعودية.. السجن 10 سنوات وغرامة مليون ريال لمسؤول أمني سابق

أعلنت السعودية، اليوم الجمعة، (13 أيلول 2024)، عن الحكم بالسجن 10 أعوام وغرامة مليون ريال (أكثر من 266 ألف دولار) لمدير الأمن العام السابق بسبب الفساد.

وأكدت وزارة الداخلية السعودية "حرص المملكة على حماية المال العام ومكافحة الفساد".

وصرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، بأنه إشارة إلى الأمر الملكي رقم أ / 60 وتاريخ 30 / 1 / 1443هـ القاضي بإنهاء خدمة الفريق أول/ خالد بن قرار الحربي مدير الأمــن العام سابقاً وإحالته إلى التقاعد والتحقيق معه في مخالفات وتجاوزات عديدة بهدف الاستيلاء على المال العام والانتفاع الشخصي وتوجيه التهمة له بارتكاب عدد من الجرائم منها التزويـــر والرشوة واستغلال النفوذ".

ولفتت الداخلية الى "مباشرة هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إجراءات التحقيق معه وإحالته إلى المحكمة المختصة وفق نظام الإجراءات الجزائية وصدر بحقه حكم نهائي يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه من جريمة الرشوة وجريمة التزوير ومعاقبته لقاء ذلك كله بسجنه لمدة (عشر سنوات)، وتغريمه مبلغاً وقدره مليون ريال سعودي يودع في الخزينة العامة للدولة، وإدانته بجريمة استغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية وجــريمة استغلال العقود الحكومية وجريمة اختــلاس المال العام ومعاقبته لقـاء ذلك كلـه بسجنه لمدة (عشر سنوات)، ومصــــادرة مبالغ الرشــوة التي تحصل عليها".