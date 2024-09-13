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إجتماع مطول مع الحكومة العراقية خرج منه بزشكيان محبطًا!


صرّحت وسائل اعلام إيرانية، اليوم الجمعة، عن تفاصيل نقاشات عراقية إيرانية قادها بزشكيان تتعلق بإيجاد الية لتسديد الديون الإيرانية من قبل العراق بعملة مشتركة، الامر الذي رفضه العراق طبقاً لما نقله موقع ايران انترناشيونال، حيث ذكر الموقع ، ان وزير الخارجية العراقي، عارض بشدة اقتراح الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، لتسوية ديون بغداد تجاه طهران من خلال استخدام عُملة مشتركة، وأكد العراق أن إيران لا يمكنها استلام ديونها، إلا من خلال شراء سلع غير خاضعة للعقوبات.

وبيّنت المصادر أن بزشكيان اقترح، خلال لقائه وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أن يتم سداد الديون العراقية لإيران باستخدام عُملة مشتركة مشابهة لما جرى في مشروع بين روسيا والعراق، إذ تخلل الاجتماع، الذي استمر 40 دقيقة إضافية على الوقت المقرر، رفضًا قويًا من الجانب العراقي لمقترح بزشكيان؛ حيث أوضح المسؤولون العراقيون أن مثل هذا الإجراء قد يؤدي إلى إضعاف قيمة الدينار العراقي.

 ويمكن للحكومة الإيرانية في الوقت الحالي، استلام مستحقاتها من العراق التي تبلغ حوالي 10 مليار دولار من خلال شراء سلع غير خاضعة للعقوبات فقط وبموافقة أميركية.

وكانت بغداد قد رفضت بشدة، خلال الاجتماع المطول الذي عُقد ليلة أمس، مقترح تسوية الديون من خلال وسائل غير الآلية الحالية، بحسب موقع ايران انترناشيونال

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إجتماع مطول مع الحكومة العراقية خرج منه بزشكيان محبطًا!
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