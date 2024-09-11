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زيارة الرئيس الإيراني للعراق قد تكون خطوة \"لإزالة الحدود\"


وصفت لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الايراني، زيارة الرئيس الايراني بزشكيان الى العراق بأنها قد تكون خطوة لـ"إزالة الحدود"، بوصف العراق حلقة وصل مهمة بين ايران ولبنان وسوريا، حيث ذكر عضو اللجنة أبو الفضل زهراوند، في تصريحات نقلتها وسائل اعلام ايرانية، وتابعتها قناة السومرية، ان رحلة الدكتور بزشكيان والوفد المرافق له إلى العراق رحلة مهمة لأن العراق يقع في جوار بلدنا و لدينا علاقات استراتيجية معها"، مشيرا الى ان هذا البلد لديه العديد من القضايا والمشاكل التي سيكون من مصلحتنا حلها، ولكن استمرار هذه المشاكل يمكن أن يؤدي إلى قضايا مثل انعدام الأمن، ووجود القوى الإرهابية وداعش، فضلا عن القضايا والمشاكل الاجتماعية لإنشاء بلدنا.

وأضاف عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية، ان العراق من أكبر الدول التي تمتلك احتياطيات نفطية لا حصر لها، ويمكن لإيران أن تلعب دوراً نشطاً للغاية في إدارة الأسعار في السوق بالتعاون مع هذا البلد، كما أن هذا البلد يقع في عنق الزجاجة الجيوسياسي ويمكن لإيران أن تساعد في حل هذا عنق الزجاجة.

وأوضح أن العراق يشكل جسراً بين إيران وسوريا ولبنان ويصل إلى البحر الأبيض المتوسط، ويجب أن يكون لدينا تعاون وثيق جداً مع العراق في هذا المجال، ويجب رسم رؤية للتعاون بين البلدين حتى يتمكن الجانب العراقي من معرفة موقعه المطلوب وفق هذه الرؤية.

وبيّن ان ايران جسر لربط روسيا والصين مع الجنوب والغرب ويجب أن نكون قادرين على ربط جزء من هذا الارتباط بالعراق وتفعيل موقف العراق ليصبح العراق ممراً في هذا الجزء، مشيرا الى ان زيارة الرئيس للعراق يمكن أن تكون خطوة نحو إزالة الحدود وأن يكون لدينا تفاعل فعال مع هذا البلد، لأن العراق يحتاج إلى قدراتنا ونحن أيضا بحاجة إلى قدرات العراق ومكانته.

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زيارة الرئيس الإيراني للعراق قد تكون خطوة \"لإزالة الحدود\"
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