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الجزائر.. عبد المجيد تبون رئيسا لعهدة ثانية بنسبة 94.65 %


أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر محمد شرفي في مؤتمر صحفي مساء الأحد عن نتائج الانتخابات الرئاسية المبكرة التي جرت يوم 7 ايلول 2024.

وكانت النتائج الأولية التي حققها المترشحون الثلاثة كما يلي:

- المترشح الحر عبد المجيد تبون: 5329253 ما نسبته نسبة 94.65%.

- مرشح "حركة مجتمع السلم" حساني شريف عبد العالي: 178797 نسبة 3.17%

- مرشح "جبهة القوى الاشتراكية" يوسف أوشيش: 122146 ما يمثل نسبة 2.16%.

وكشف محمد شرفي للإعلان عن النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية، أن المترشح الحر عبد المجيد تبون تحصل على 5 ملايين و329 ألف و253 صوت ما يمثل نسبة 94.65 بالمائة.

وأكد رئيس السلطة المستقلة للانتخابات أن هيئته عملت بكثير من العناية للوصول إلى انتخابات شفافة وسهرت على توفير منافسة شريفة بين كافة المترشحين.

وأشار محمد شرفي بأن المشاركة الواسعة في الاستحقاق الانتخابي تدل على بلوغ النزاهة المرجوة.

وصوت الجزائريون يوم السبت 7 ايلول في انتخابات الرئاسة التي تنافس فيها 3 مرشحين وهم مرشح "حزب جبهة القوى الاشتراكية" يوسف أوشيش، والمترشح الحر عبد المجيد تبون، بالإضافة إلى مرشح "حركة مجتمع السلم" عبد العالي حساني شريف.

وأحصت الهيئة الناخبة 24.351.551 مسجلا من بينهم 23.486.061 ناخبا داخل الجزائر موزعين على 47 بالمائة نساء و53 بالمائة رجال، فيما بلغت نسبة المسجلين أقل من 40 سنة 36 بالمائة.

وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية إلى غاية الساعة الثامنة مساء، 48.03 بالمائة في الداخل، فيما بلغت 19.57 بالمائة بالنسبة للجالية بالخارج حسب ما أفاد به رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي.

وأوضح شرفي سبب الإعلان المتأخر عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية، حيث أفاد بأن فيضانات ولايتي تمنرانست وبشار تسببت في تأخير الإعلان.

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