وزارة الدفاع الروسية تعلن السيطرة على بلدة جديدة شرقي أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاحد، أن قواتها سيطرت على بلدة نوفوغرودوفكا في دونيتسك شرقي أوكرانيا.

وأفادت الوزارة في بيان، بأن الجيش الروسي صد خمس هجمات أوكرانية في اتجاه بلدات مالايا لوكنيا، وتشيركاسكايا كونوبيلكا وماريفكا وسناغوست في مقاطعة كورسك الحدودية، مشيرة إلى أن القوات الأوكرانية فقدت ما يصل إلى 40 جنديا بين قتيل وجريح، بالإضافة إلى دبابة وعربة مشاة قتالية وثلاث عربات قتالية.

وأشارت إلى أن خسائر القوات الأوكرانية منذ بدء محاولات توغلها في مقاطعة كورسك بداية الشهر الماضي بلغت 11220 عسكريا و87 دبابة و624 مدرعة و74 ناقلة جند مدرعة و24 راجمة صواريخ ".

وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت، سيطرة قواتها على سبع بلدات في دونيتسك، خلال الأسبوع الماضي "