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إيران: تكرار مزاعم إرسالنا صواريخ إلى روسيا وراءه أهداف سياسية


ردت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاحد (8 أيلول 2024)، على مزاعم حديثة بشأن "إرسال طهران صواريخ بالستية إلى روسيا".

ونقلت وكالة أنباء "إيرنا" الإيرانية عن المتحدث باسم الوزارة، ناصر كنعاني، قوله إن "إيران لم تكن أبدا جزءا من هذا الصراع (الصراع الأوكراني) العسكري واستمراره منذ بداية الأزمة الأوكرانية، ودعمت دائما الحل السياسي والمحادثات الثنائية لإنهاء هذه الأزمة والصراع".

وأضاف أن "النهج المبدئي والمعلن لإيران تجاه الأزمة الأوكرانية، لم يتغير، وتكرار ادعاء إرسال الصواريخ البالستية إلى روسيا، هو لأهداف ودوافع سياسية لبعض الدول الغربية، ولا أساس لها من الصحة على الإطلاق".

وتابع كنعاني أن "التعاون العسكري التقليدي بين إيران وروسيا الاتحادية، له تاريخ أقدم بكثير من بداية الأزمة الأوكرانية، ويأتي هذه التعاون في إطار الاتفاقيات الثنائية، وتستند إلى الأعراف والقوانين الدولية وليس لها أي علاقة بالأزمة الأوكرانية".

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