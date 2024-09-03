أمطار وسيول في مكة المكرمة.. تكدس مروري وتعليم عن بعد

شهدت منطقة مكة المكرمة، اليوم الثلاثاء، أمطارا غزيرة تسببت في سيول أعاقت حركة المرور، خاصة في مدينتي مكة وجدة.

وأعلن الحساب الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة عبر تطبيق إكس أن المنطقة شهدت أمطارًا رعدية وتساقط البرد وعواصف ترابية، مع ارتفاع في الأمواج على السواحل واحتمال تكون أعاصير.

وناشدت الإمارة الجميع اتباع إجراءات السلامة وتجنب عبور مجاري السيول.

* أمطار غزيرة في الحرم المكي

كما شهد الحرم المكي هطول أمطار غزيرة، بينما أكد الهلال الأحمر استعداده الكامل للتعامل مع الحالة المطرية في منطقة مكة المكرمة.

ونبه مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة مكة سالكي الطرق السريعة ومرتادي الشواطئ بأخذ الحيطة والحذر وتجنب مجاري السيول ومناطق تجمع المياه، نظرًا لتأثر محافظات المنطقة بالسيول.