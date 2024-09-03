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سويسرا تعيد فتح سفارتها في العراق بعد أكثر من ثلاثة عقود من الإغلاق


أعلنت وزارة الخارجية السويسرية إعادة فتح سفارتها في بغداد بعد 33 عاما من إغلاقها إبان حرب الخليج الثانية.

وذكرت الخارجية السويسرية في بيان اليوم الثلاثاء "بعد 33 عاما من الإغلاق، سويسرا تعيد فتح سفارتها في العراق، تم إغلاق السفارة عام 1991 بسبب حرب الخليج".

وأضاف البيان "يهدف المجلس الاتحادي من خلال إعادة فتح السفارة إلى تعزيز العلاقات الثنائية مع الدولة ذات الكثافة السكانية العالية وتوطيد التعاون في مجالات الاقتصاد والأمن والهجرة".

وتابع البيان "بعد سنوات من الصراعات الداخلية الخطيرة، تحسن الوضع الأمني في العراق، وتشهد البلاد مرحلة من التنمية الاقتصادية"، مشيرا إلى أن هناك "أكثر من 50 دولة حاليا بما في ذلك ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والنمسا، ممثلة بسفاراتها في بغداد".

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سويسرا تعيد فتح سفارتها في العراق بعد أكثر من ثلاثة عقود من الإغلاق
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