قائد عسكري إيراني يكشف سبب تأخر الانتقام من إسرائيل ونوعه

كشف قائد عسكري إيراني، اليوم الثلاثاء، سبب تأخر الانتقام الإيراني الذي توعد به المرشد الأعلى إسرائيل ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية على الأراضي الإيرانية.

وقال رئيس جامعة الدفاع الوطني العليا في إيران، العميد إسماعيل أحمدي مقدم إن إبقاء إسرائيل في حالة قلق لا يقل عن ضربة عسكرية، مشيرًا إلى أن "التبعات الإستراتيجية أهم في الحركة الميدانية والتكتيكية".

وعن موعد رد إيران على إسرائيل، بين أن طهران "سيكون لها رد، لكنها سترد بحكمة"، محذرًا في الوقت ذاته من "اللعب على الأرض التي يحددها العدو" على حد تعبيره.