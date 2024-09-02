قتلى وجرحى "بهجوم انتحاري" في كابل

كشفت الشرطة الأفغانية، اليوم الاثنين، عن مقتل 6 أشخاص، وجرح 13 آخرين؛ إثر "هجوم انتحاري" في العاصمة كابول، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".

فيما نقلت وكالة "رويترز" عن المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية أن "الانفجار وقع في منطقة دار الأمان جنوبي غرب كابول، وأضاف أن الوزارة ستعلن التفاصيل لاحقاً".

ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن هذا الحادث، وعادة ما يعلن تنظيم "داعش" الارهابي ، فرع خراسان، مسؤوليته عن تلك الهجمات.