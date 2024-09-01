روسيا تعلن مقتل أكثر من 8500 جندي أوكراني والسيطرة على بلدتين في دونيتسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاحد، أن خسائر القوات الأوكرانية خلال محاولة توغل داخل الأراضي الروسية على محور كورسك بلغت أكثر من 8500 جندي.

وذكرت الوزارة في بيان، أن وحدات الدفاع الجوي التابعة لها دمرت 158 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا خلال الليل، بما في ذلك تسع مسيرات فوق موسكو والمناطق المحيطة بها.

من جانب آخر، أشارت الوزارة إلى أن الجيش الروسي سيطر على بلدتين جديدتين هما /بتيتشي/ و/فييمكا/ في مقاطعة /دونيتسك/ شرقي أوكرانيا "