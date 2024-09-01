إيران تفصح عن معلومات جديدة بشأن سقوط مروحية رئيسها الراحل رئيسي

كشفت لجنة التحقيق في أسباب سقوط مروحية الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي، اليوم الاحد (1 أيلول 2024)، عن معلومات جديدة بشأن الحادثة.

وقالت اللجنة في تقرير لها، إن "الظروف الجوية والغيوم الكثيفة هي سبب سقوط مروحية الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي وان قطع غيار المروحية لا تشير الى وجود عملية تخريبية".

وأضافت أن "احتمالية استهداف المروحية بأنظمة جوية مضادة او هجوم سيبراني ومغناطيسي غير واردة بحسب الخبراء".

وبعد ثلاثة أشهر من الحادثة، كشفت وكالة أنباء (فارس نيوز) التابعة للحرس الثوري الإيراني، في (21 آب 2024)، ان التحقيقات النهائية التفصيلية بينت ان زيادة الوزن أكثر من المقرر كانت السبب وراء تحطم طائرة الرئيس السابق إبراهيم رئيسي.

وتحطمت طائرة رئيسي وأربعة مسؤولين في حكومته من بينهم وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان في شمال غرب إيران في 19 من مايو الماضي.