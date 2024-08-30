قائد عسكري إيراني يوضح الهدف من تواجد أسطوله البحري بالبحر الأحمر وخليج عدن

أوضح قائد القوات البحرية للجيش الإيراني الأدميرال شهرام إيراني اليوم الجمعة، الهدف من تواجد الأسطول البحري الإيراني في منطقة شمال المحيط الهندي، حيث بيّن في تصريح له، قال الأدميرال شهرام إيراني إن الأسطول البحري الإيراني يتواجد في منطقة شمال المحيط الهندي، وخاصة البحر الأحمر وخليج عدن، بهدف "ضمان أمن الشحن البحري".

وأضاف الأدميرال إيراني أن "العدو يحاول أن يجعل منطقة شمال المحيط الهندي تبدو غير آمنة، إلا أن أسطول البحري الإيراني لا يزال متواجدا في هذه المنطقة وقد أصبح هذا التواجد أكثر اتساعا اليوم مقارنة بالماضي".

وأكد أن البحرية الإيرانية لديها "مهمة كبيرة" في المياه الدولية وهي على جدول أعمالها وستكملها قريبا.

وتأتي تصريحات قائد القوات البحرية للجيش الإيراني في وقت تترقب فيه إسرائيل ردا إيرانيا عقب اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في طهران، وتوجيه أصابع الاتهام إلى تل أبيب في هذه العملية.