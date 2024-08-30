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الكويت تقرر سحب جنسيات 78 حالة


أعلنت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، سحب جنسيات من 78 حالة لحاملي جنسيات دول أخرى.

وذكرت وزارة الداخلية الكويتية في بيان، أن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية قررت سحب وفقد الجنسية الكويتية من (78) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء".

وذكر البيان أن الـ78 حالة بالتفصيل هي كالتالي:

فقدان الجنسية الكويتية وفقاً للمادة (11) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته وعددهم (17) حالة.

سحب شهادة الجنسية الكويتية وفقاً للمادة (21 مكرر أ) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته وعددهم (29) حالة.

سحب الجنسية الكويتية وفقاً للمادة (13) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته وعددهم (32) حالة وهم يحملون الجنسيات: (سعودية، مصرية، أردنية، فلسطينية، سورية، عراقية، لبنانية، صومالية، إيرانية، أمريكية، غير محددي الجنسية)

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الكويت تقرر سحب جنسيات 78 حالة
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