احباط مخطط إرهابي لاستهداف إسطنبول

ذكرت وسائل إعلامية تركية، باعتقال الشرطة التركية عنصرا بتنظيم "داعش" خطط لعمل إرهابي في إسطنبول.

وقالت قناة Ahaber ان "الشرطة كانت تراقب عن كثب مقاتلا دخل تركيا بشكل غير قانوني بهدف شن هجوم إرهابي دموي باستخدام عبوة ناسفة في إسطنبول، وخضع المقاتل لتدريب خاص استعدادا للهجوم".

وأضافت "كانت الشرطة تراقب عن كثب مقاتلا دخل تركيا بشكل غير قانوني بهدف شن هجوم إرهابي دموي باستخدام عبوة ناسفة في اسطنبول. وخضع المقاتل لتدريب خاص استعدادا للهجوم".

ووفقا لها "تم اعتقال المقاتل في شقة كان يعيش فيها غربي إسطنبول". وتابعت أن "المعتقل يواجه تهما بالمشاركة في جماعة إرهابية".

وفي وقت سابق من هذا اليوم أعلنت وزارة الداخلية التركية اعتقال 119 مشتبها بهم بانتمائهم لتنظيم "داعش" الارهابي في 23 محافظة تركية خلال الأيام الخمس الماضية.