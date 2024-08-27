الخارجية الروسية: وقف إطلاق النار في غزة ليس مطلبا جماعيا ملحا وثمة من يعول على مواصلة القتال!

صزّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن بعض أطراف النزاع الفلسطيني الاسرائيلي لا ترغب بوقف القتال في غزة بل في مواصلته، معولة على تغييرات مستقبلية في المشهد السياسي العالمي.

وذكر لافروف في مؤتمر صحفي عقب محادثات مع نظيره اليمني شائع محسن الزنداني: " يتشكل انطباع بأن وقف إطلاق النار في غزة ليس مطلبا جماعيا ملحا، وأكاد أقول إن بعض الأطراف لديها حاجة ملحة لمواصلة القتال والحفاظ على الوضع الراهن بشكله العنيف معولة على حدوث تغيرات في المشهد السياسي العالمي في المستقبل".

وأكد لافروف في وقت سابق، أن جميع القرارات الأخيرة التي اتخذها مجلس الأمن بشأن القضية الفلسطينية ظلت حتى الآن مجرد "حبر على الورق"، مؤكدا على ضرورة وقف إراقة الدماء والعنف في الشرق الأوسط الناتج عن سياسات واشنطن.

وكان مصدران أمنيان مصريان، قالا لوكالة "رويترز"، ليل الأحد - الاثنين، إن المحادثات التي جرت بشأن غزة في القاهرة انتهت دون التوصل إلى اتفاق حيث لم توافق حماس ولا إسرائيل على العديد من الحلول التي قدمها الوسطاء.