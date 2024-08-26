 الخارجية الإيرانية: الجيش الإسرائيلي فقد الردع

علقت وزارة الخارجية الإيرانية على الهجوم الذي شنه "حزب الله" فجر يوم أمس الأحد ردا على اغتيال القائد في الحزب فؤاد شكر، معتبرة أن الجيش الإسرائيلي فقد الردع وقوته الهجومية.

وبيّنت الخارجية إن "التوازنات الاستراتيجية تغيرت على حساب النظام الصهيوني، الجيش الإسرائيلي الإرهابي فقد الردع وقوته الهجومية وعليه الدفاع ضد الضربات الاستراتيجية".

وشددت على أن "المعادلة الاستراتيجية تغيرت وأسطورة الجيش الذي لا يقهر أصبحت شعارا فارغا".

ويوم أمس أعلن الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله أن الهدف الأساسي للعملية التي أطلق عليها اسم "يوم الأربعين" كان قاعدة "غليلوت" للمخابرات العسكرية الإسرائيلية، المسماة شعبة "أمان"، وتوجد فيها وحدة 8200 المعنية بالجمع العلني والتنصت والتجسس وهي تبعد عن حدود لبنان 110 كلم وعن حدود تل أبيب 1500 متر، مؤكداً أن "عمليتنا العسكرية تم إنجازها بدقة رغم كل الظروف".

وفنّد نصر الله العملية بالكامل، من ناحية أسباب التأخير والضوابط والأهداف والأسلحة المستخدمة، وقال إن العملية كانت على مرحلتين، الأولى باستخدام 340 صاروخ كاتيوشا، استهدفت 11 أو 12 موقعا وثكنة عسكرية مهمة في شمال فلسطين المحتلة والجولان السوري المحتل، والثانية عبور عشرات المسيّرات الحدود باتجاه أهداف عسكرية بالعمق الإسرائيلي.