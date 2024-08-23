تعليق مسؤول مصري على احتضان الرئيس الروسي للقرآن الكريم

علّق وكيل وزارة الأوقاف المصري الأسبق سعد الفقي على مقطع احتضان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نسخة من المصحف الشريف وتقبيله أثناء زيارته إلى الشيشان.

وأوضح الفقي أن ذلك برهان ساطع على أن روسيا تحترم وتقدر الأديان والعقائد وأن الرئيس بوتين من الزعماء الكبار ويقود دولة كبيرة ورائدة وله علاقات متوازنة مع جميع الدول باستثناء محور الشر بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد الفقي أن مقطع الفيديو الذي ظهر فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهو يقبل ويحتضن نسخة من المصحف الشريف في مسجد بجمهورية الشيشان يقدم للعالم نموذجا فريدا في الحرية واحترام الإنسان والتعايش السلمي الجاد وهذا دأب روسيا على مر الزمان.

وأكد الشيخ سعد الفقي أنه آن الآوان أن تتصدر روسيا العالم وأن تكون في مقدمة الدول الراعية للسلام في العالم، موضحا أن إمساك الرئيس الروسي بوتين بالمصحف ووضعه على صدره أثلج الصدور وليس بجديد عليه فهو قائد كبير له ثقله ووزنه ويعرف قيمة وقدر احترام المقدسات وشعائر الآخرين.

وتابع قائلا: "هذا ما يحرص عليه الرئيس الروسي من خلال بناء جسور قوية مع الدول العربية والإسلامية".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قبل نسخة من القرآن الكريم أثناء زيارته لمسجد في مدينة غروزني بجمهورية الشيشان.