الامن الإيراني يطيح بـ 14 إرهابيا من تنظيم "داعش خراسان"

أعلنت وزارة الأمن والاستخبارات الإيرانية، اليوم الجمعة (23 آب 2024)، اعتقال 14 عنصراً من تنظيم "داعش خراسان الارهابي في 4 محافظات.

وقالت الوزارة في بيان إنه "خلال سلسلة العمليات التي نفذتها دوائر المخابرات العامة في محافظات طهران والبرز وفارس وخوزستان بالتعاون من أجهزة الاستخبارات في البلاد، تم اعتقال 14 شخصاً من تنظيم داعش خراسان".

وأضافت إن "المعتقلين سبق لهم الدخول الى البلاد بطريقة غير شرعية خلال الأيام القليلة الماضية بهدف تنفيذ عمليات إرهابية".

وتابعت: "تم اعتقال 7 عناصر من داعش الارهابي في محافظة فارس، و7 إرهابيين آخرين في محافظات طهران وألبرز وخوزستان".

ولم يحدد بيان السلطات الأمنية الإيرانية هوية المعتقلين وجنسياتهم.

وينشط تنظيم داعش خراسان الارهابي في أفغانستان وتزايد نشاط التنظيم بعد انسحاب القوات الأمريكية والأجنبية من أفغانستان في منتصف آب/أغسطس 2021.

وفي 3 كانون الثاني يناير الماضي، استشهد نحو 100 شخص وأصيب العشرات جراء انفجارين عند قبر قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري، قاسم سليماني، في مدينة كرمان بجنوب شرق إيران.