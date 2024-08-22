الصفحة الدولية

رئيس وزراء قطر في زيارة لطهران خلال الأيام المقبلة


 صرّحت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء اليوم الخميس، بأن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني سيزور إيران في الأيام المقبلة، حيث ذكرت الوكالة شبه الرسمية أن بن عبد الرحمن سيلتقي خلال الزيارة مع عدد من المسؤولين الإيرانيين، بينهم وزير الخارجية عباس عراقجي، ويبحث معهم قضايا ثنائية وقضايا إقليمية مهمة. 

وكان علي باقري كني، وزير الخارجية بالإنابة السابق، أجرى مناقشات الأسبوع المنصرم مع بن عبدالرحمن بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.

وذكر باقري كني في هذا الشأن، إنه "ردا على الاتصال الهاتفي لرئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية قطر بشأن تطورات اليوم الثاني من مباحثات وقف الإبادة الجماعية للصهاينة في غزة، تم تبادل الآراء".

وأضاف، في إشارة إلى سير ونتائج المفاوضات التي استضافتها الدوحة، "أن آل ثاني أوضح آخر القضايا والعقبات أمام التوصل إلى اتفاق يكون بمثابة نقطة طمأنينة لوقف جرائم نظام الاحتلال في غزة".

وقال باقري "لقد حذرت من الخداع وسوء النية للعصابة الإجرامية الحاكمة في تل أبيب وأهم داعم لها الولايات المتحدة على طاولة المفاوضات، وشددت على استخدام كافة القدرات لإجبار المعتدين الصهاينة على وقف القتل والجرائم في غزة".

 وتتظافر الجهود الدولية من أجل عقد قمة أخرى خلال الأيام القليلة المقبلة في العاصمة المصرية القاهرة من أجل استكمال ما تم التوصل إليه في شأن مفاوضات وقف النار في غزة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
رئيس وزراء قطر في زيارة لطهران خلال الأيام المقبلة
الرئيس الكوري الجنوبي يحذر بيونغ يانغ .. ستواجه نهاية نظامها في حال التصعيد العسكري
فيديو.. بوتين يقبل نسخة من القرآن خلال زيارته للشيشان
إيران.. النتائج النهائية للتحقيقات بحادثة تحطم طائرة رئيسي رضوان الله عليه
السفير التركي لدى إيران: هاجموا أمريكا وإسرائيل
محسن رضائي : ردنا على اغتيال هنية سيكون "محسوبا للغاية"
حكومة بزشكيان تحصل على ثقة البرلمان الايراني
القضاء الإيراني: رد محور المقاومة على اغتيال "هنية" سيكون قاسياً
الحرس الثوري: الثأر لهنية أمر حتمي وسينفذ في وقته المناسب
اعلام ايراني: الرد سيكون بعد الزيارة الاربعينية
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك