رئيس وزراء قطر في زيارة لطهران خلال الأيام المقبلة

صرّحت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء اليوم الخميس، بأن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني سيزور إيران في الأيام المقبلة، حيث ذكرت الوكالة شبه الرسمية أن بن عبد الرحمن سيلتقي خلال الزيارة مع عدد من المسؤولين الإيرانيين، بينهم وزير الخارجية عباس عراقجي، ويبحث معهم قضايا ثنائية وقضايا إقليمية مهمة.

وكان علي باقري كني، وزير الخارجية بالإنابة السابق، أجرى مناقشات الأسبوع المنصرم مع بن عبدالرحمن بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.

وذكر باقري كني في هذا الشأن، إنه "ردا على الاتصال الهاتفي لرئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية قطر بشأن تطورات اليوم الثاني من مباحثات وقف الإبادة الجماعية للصهاينة في غزة، تم تبادل الآراء".

وأضاف، في إشارة إلى سير ونتائج المفاوضات التي استضافتها الدوحة، "أن آل ثاني أوضح آخر القضايا والعقبات أمام التوصل إلى اتفاق يكون بمثابة نقطة طمأنينة لوقف جرائم نظام الاحتلال في غزة".

وقال باقري "لقد حذرت من الخداع وسوء النية للعصابة الإجرامية الحاكمة في تل أبيب وأهم داعم لها الولايات المتحدة على طاولة المفاوضات، وشددت على استخدام كافة القدرات لإجبار المعتدين الصهاينة على وقف القتل والجرائم في غزة".

وتتظافر الجهود الدولية من أجل عقد قمة أخرى خلال الأيام القليلة المقبلة في العاصمة المصرية القاهرة من أجل استكمال ما تم التوصل إليه في شأن مفاوضات وقف النار في غزة.