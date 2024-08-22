الرئيس الكوري الجنوبي يحذر بيونغ يانغ .. ستواجه نهاية نظامها في حال التصعيد العسكري

حذر الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول من أن كوريا الشمالية ستواجه نهاية نظامها في حال التصعيد العسكري ضد بلاده.

وقال يون خلال تفقده تدريبات /أولتشي فريدوم شيلد / العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة، "ان الاستعداد العسكري القوي لجيشنا وحسب يمكن أن يمنع النظام الكوري الشمالي من القيام بحسابات خاطئة".

وأكد ،على أهمية التدريبات المشتركة في تقييم الاستعداد العسكري وتعزيز الموقف الدفاعي المشترك للحلفاء ضد التهديدات العسكرية الكورية الشمالية المتزايدة".

وتابع :"يتعين علينا أن نوضح للنظام الكوري الشمالي، الذي يحلم بالتوحيد بالقوة ويراقب بلادنا باستمرار، أن أي غزو سيؤدي إلى نهايته".

كما دعا يون إلى تأمين قدرات بلاده ضد المدفعية والصواريخ بعيدة المدى الكورية الشمالية، المتمركزة على مسافة قريبة من منطقة سيئول الكبرى، وهي موطن ما يقرب من نصف سكان كوريا الجنوبية البالغ عددهم 50 مليون نسمة، قائلا "من المهم التغلب على قواعد المدفعية والصواريخ بعيدة المدى (لكوريا الشمالية) في المراحل الأولى من الحرب".

وأطلقت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الاثنين الماضي، تدريبات جوية مشتركة واسعة النطاق، تشمل 5 أجنحة مقاتلة، لتعزيز عملياتهما الجوية متعددة المجالات وقدرات الاستجابة، وتضم نحو 200 طائرة، بما في ذلك مقاتلات كورية من طرز "إف-15 كيه" و"إف إيه-50" و"كيه إف-16"، ومقاتلات أمريكية من طرازي "إف-16" و"إيه-10".