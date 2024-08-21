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فيديو.. بوتين يقبل نسخة من القرآن خلال زيارته للشيشان


 

ظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في فيديو، وهو يقوم بتقبيل نسخة من القرآن الكريم خلال زيارة يقوم بها إلى جمهورية الشيشان، التي أرسلت آلاف الجنود لصد التوغل الأوكراني المفاجئ في الأراضي الروسية بمدينة كورسك.

وأخذ بوتين صورة تذكارية مع المصحف الذي أهده إلى مسجد "النبي عيسى" في مدينة غروزني، عاصمة جمهورية الشيشان التي تعد جزءاً من روسيا.

وحل الرئيس الروسي في المسجد برفقة حاكم الجمهورية رمضان قديروف، ومفتي الشيشان رئيس الإدارة الدينية لمسلمي الجمهورية صلاح ميجييف.

الزيارة الأولى منذ 2011

ووصل بوتين مساء أمس الثلاثاء إلى الشيشان، الجمهورية الروسية الواقعة في منطقة القوقاز والتي يتزعّمها حليفه رمضان قديروف، في زيارة هي الأولى لسيد الكرملين منذ العام 2011.

وأشار قديروف في منشور على تلغرام إلى أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وصل إلى الجمهورية الشيشانية، هناك برنامج حافل مرتقب في إطار هذه الزيارة".

مشاركة الشيشان في حرب أوكرانيا

وتأتي زيارة بوتين فيما تشن القوات الأوكرانية منذ السادس أغسطس هجوما في منطقة كورسك الروسية الحدودية حيث سيطرت على عشرات القرى والبلدات.

وانتشرت في كورسك قوات شيشانية للتصدي للهجوم الأوكراني.

وقال بوتين للقوات في جامعة القوات الخاصة الروسية في غوديرميس في الشيشان، وفق نص على موقع الكرملين على الإنترنت: "ما دام لدينا رجال مثلكم فلن نقهر على الإطلاق".

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وأضاف الرئيس الروسي: "إطلاق النار في ميدان الرماية هنا شيء وتعريض حياتك وصحتك للخطر شيء آخر، لكن هناك حاجة داخلية للدفاع عن الوطن، والشجاعة لاتخاذ مثل هذا القرار".

وأبلغ الزعيم الشيشاني رمضان قديروف الرئيس الروسي، أن الشيشان أرسلت أكثر من 47 ألف جندي للقتال في أوكرانيا منذ بداية الحرب، من بينهم نحو 19 ألف متطوع

 

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