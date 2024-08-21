السفير التركي لدى إيران: هاجموا أمريكا وإسرائيل

حث السفير التركي لدى طهران هيجابي كيرلانغيك السلطات الإيرانية على مهاجمة الدول المعادية والمثيرة للعنف في المنطقة وعلى راسها أمريكا وإسرائيل.

وقال السفير التركي إن "تركيا لن تخبر إيران كيف يجب ان ترد لكنها تدعمها بالكامل في الرد على البلدان التي تقود المنطقة الى العنف"، مضيفا "يجب ان يتم ارضاخ الولايات المتحدة وإسرائيل واجبارهم على النزول الى ركبهم في المنطقة".

تصريحات السفير التركي جاءت بالتزامن مع ادانة رسمية صدرت عن وزير الخارجية التركية هيكان فيدان استهدفت الولايات المتحدة و"دعمها" المستمر للتصرفات الإسرائيلية في المنطقة والتي قادت انها ستقود الى كارثة امنية على بلدانها.