الحرس الثوري: الثأر لهنية أمر حتمي وسينفذ في وقته المناسب

جدد الحرس الثوري في إيران تهديده لإسرائيل بالرد عسكرياً على اغتيال رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس الشهيد إسماعيل هنية في طهران في 31 تموز الماضي.

وقال نائب قائد الحرس الثوري الإيراني، الجنرال علي فدوي، في تصريح صحفي، ان "الثأر لهنية أمر حتمي وسينفذ في وقته المناسب".

وأضاف "الضجة في كيان الاحتلال بسبب انتظار الرد الإيراني، وهو أصعب عليهم من الموت وهم ينتظرون ردنا ليلاً نهاراً" على حد تعبيره.

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية، أعلنت بوقت سابق امس الاثنين، إن قرار هجومها الذي تتوعد به إسرائيل ردا على اغتيال هنية في طهران "لا علاقة له بوقف محتمل لإطلاق النار في غزة".

والأسبوع الماضي، ردت إيران على دعوات الولايات المتحدة ودول أوروبية لها إلى "التراجع" عن تهديدها ضد إسرائيل، مؤكدة أنها لا تطلب "الإذن" من أحد للرد على اغتيال هنية في طهران، في حين طلبت واشنطن من تركيا ودول أخرى إقناع إيران بخفض التوتر.