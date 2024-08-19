وزير الخارجية الأمريكي: المحادثات بشأن غزة "آخر فرصة" للتوصل لهدنة

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأثنين (19 آب 2024)، إن المحادثات بشأن غزة ربما تكون آخر فرصة للتوصل إلى هدنة وإعادة الرهائن.

وأضاف بلينكن قبل اجتماعه مع الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج أن "واشنطن تعمل أيضا على ضمان عدم حدوث تصعيد في المنطقة"، وسط مخاوف من هجوم إيراني محتمل على إسرائيل ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران.

ووصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم أمس الأحد إلى إسرائيل في أحدث جهوده للدفع باتجاه التوصل إلى وقف لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في غزة.

وهذه هي المرة التاسعة التي يزور فيهاه بلينكن المنطقة منذ بدء الحرب في أكتوبر/تشرين الأول بعد أيام من تقديم الولايات المتحدة اقتراحا مُعدلا يهدف إلى سد الفجوات القائمة منذ فترة طويلة بين الجانبين.

وأعربت الولايات المتحدة وإسرائيل عن تفاؤلهما بشأن التوصل إلى اتفاق منذ استئناف المحادثات في الدوحة الأسبوع الماضي، لكن حماس تقول إن التقارير التي تشير إلى إحراز تقدم ما هي إلا "وهم".

ويُقال إن الخلافات تشمل ما إذا كانت القوات الإسرائيلية ستكون ملزمة بالانسحاب الكامل من قطاع غزة، كما تصر حماس.