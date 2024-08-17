إيران : نحتفظ بحق الرد على إسرائيل بعد اغتيال اسماعيل هنية

قال وزير خارجية إيران بالوكالة / علي باقري كني/ : إن بلاده تحتفظ "بحق الرد المشروع" على إسرائيل بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في طهران نهاية الشهر الماضي.

وأضاف باقري كني في اتصال هاتفي مع وزير خارجية مصر بدر عبد العاطي اليوم : أن الولايات المتحدة "شريكة في جرائم الكيان الصهيوني ولا يمكن أن تكون وسيطا محايدا".

وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان رسمي أن الاتصال جاء في إطار متابعة التطورات في المنطقة والجهود المصرية للتهدئة، ومساعيها المكثفة التي تستهدف احتواء التصعيد الذي تشهده المنطقة، والحرص على التواصل المُستمر مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة لتخفيف حدة التوتر التي يشهدها الإقليم.

واشارت الخارجية المصرية في بيانها الى ان عبد العاطي بحث خلال الاتصال الهاتفي مع نظيره الايراني آخر التطورات والمستجدات في الشرق الأوسط