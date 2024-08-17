موسكو تتهم كييف بالتحضير لهجوم على محطة نووية

أكدت وزارة الخارجية الروسية مساء اليوم السبت، أن نظام كييف شرع بالتجهيز لتنفيذ هجوم يستهدف محطة كورسك للطاقة النووية، محذرة من كارثة تواجه أوروبا في حال تنفيذ الهجوم.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا: "بحسب المعلومات الواردة، بدأ نظام كييف التحضير لهجوم على محطة كورسك للطاقة النووية".

وشددت الدبلوماسية على أنه "يجب على المجتمع الدولي بأكمله أن يفهم الخطر الذي يشكله نظام النازيين الجدد في كييف على القارة الأوروبية"، مضيفة أن "محاولات تخويف وترويع مناطق بأكملها والمجتمع الدولي ككل يجب أن تتوقف بحزم من خلال الجهود المشتركة".

وأضافت زاخاروفا: "إننا ندعو المنظمات الدولية، وخاصة الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى الإدانة الفورية للأعمال الاستفزازية التي يعدها نظام كييف ومنع انتهاك السلامة النووية لمحطة كورسك، والتي يمكن أن تؤدي إلى كارثة واسعة النطاق في أوروبا".

وأعلنت الإدارة العسكرية بمقاطعة خاركوف يوم أمس الجمعة، أن القوات الأوكرانية تخطط لاستخدام عبوات برؤوس حربية تحتوي على مواد مشعة لمهاجمة محطتي كورسك وزابوروجيه للطاقة النووية.