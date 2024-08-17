زجاج مصفح ودرونات.. "خدمة سرية" تحمي ترامب خلال خطاباته القادمة

أكد مسؤولون امريكان، اليوم السبت (17 آب 2024)، أن جهاز الخدمة السرية أرسل عددا من أعضاء فرقة الحماية الخاصة بالرئيس جو بايدن لمساعدة خصمه في التخطيط المسبق للتجمعات الانتخابية وغيرها من الأحداث، مبينين أنه سيتم هذه المرة استخدام الزجاج المصفح والدرونات خلال الخطابات القادمة.

وأوضح المسؤولون، أن "عملاء من قسم الحماية الرئاسية يعملون حاليا على تنسيق وتعزيز الأمن للمرشحين في الفترة التي تسبق انتخابات الرئاسة في الخامس من نوفمبر"، لافتين الى أن "هؤلاء العملاء الذين يساعدون المرشحين ليسوا من بين المكلفين بحماية بايدن".

وبحسب المسؤولين "فأن سبل حماية المرشح الجمهوري الذي تعرض لأسوأ هجوم على رئيس أمريكي منذ عقود، تتراوح بين استخدام صفائح الزجاج المصفح على خشبة المسرح خلال الفعاليات الانتخابية"، مشيرين الى أنه "عادة ما تكون تلك الصفائح التي توفرها وزارة الدفاع، مخصصة للرؤساء ونواب الرؤساء فقط، وبالتالي يعتبر استعمالها لحماية ترامب تعزيزًا كبيرًا لأمنه".

كما من المتوقع أيضًا اتخاذ إجراءات أخرى، مثل زيادة استخدام الطائرات بدون طيار، لمراقبة أمن هذه الفعاليات الانتخابية التي غالبا ما تكون حاشدة بالأنصار.

وغالبا ما تتخذ مثل تلك الإجراءات عندما يزور زعماء العالم الولايات المتحدة أو أثناء التجمعات الكبرى مثل الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.