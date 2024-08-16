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بالفيديو.. عراك دامي وصراخ داخل البرلمان التركي


نشبن مشاجرة عنيفة نشبت في البرلمان التركي، اليوم الجمعة، (16 آب 2024)، خلال جلسة حول نائب معارض مسجون، ما أدى إلى إصابة نائبين على الأقل، وفق وسائل إعلام محلية.

وفي التفاصيل، اندلع الشجار عندما قام النائب ألباي أوزالان عن حزب العدالة والتنمية الحاكم بتوجيه لكمة إلى النائب المعارض أحمد سيك، بينما كان الأخير ينتقد الحكومة بشأن النائب المعتقل جان أتالاي، حسب فرانس برس.

فتدخل نواب آخرون، ما أدى إلى شجار عنيف بين عشرات النواب استمر قرابة نصف ساعة.

فيما أصيب ما لا يقل عن نائبين معارضين بجروح طفيفة بعد أن تلقيا لكمات على أعينهما. كما تلطخت الأرضية بقطرات دم، وفقاً لصور بثتها وسائل إعلام محلية.

في حين تم تعليق الجلسة البرلمانية التي كان من المقرر أن يدرس خلالها قرار المحكمة الدستورية بشأن استعادة ولاية جان أتالاي.

السجن 18 عاماً

يذكر أن أتالاي انتخب في مايو آيار 2023 من زنزانته، وتم تجريده من ولايته البرلمانية في يناير كانون الثاني.

وحُكم على المحامي المنتخب في أبريل نيسان 2022 بالسجن 18 عاماً بتهمة "السعي مع رجل الأعمال عثمان كافالا - المحكوم عليه بالسجن مدى الحياة - للإطاحة بالحكومة عام 2013" من خلال تظاهرات.

والنائب عن ولاية هاتاي (جنوب تركيا) الذي يرفض هذه الاتهامات، هو منذ عدة أشهر في صلب معركة قانونية بين اثنتين من أعلى المحاكم في تركيا.

كما أمرت المحكمة الدستورية مرتين بالإفراج عن النائب البالغ 47 عاماً بحجة أن حقه في "الحرية" و"الأمن الشخصي" وكذلك حقه في "أن ينتخب ويقوم بأنشطة سياسية قد انتهك".

فيما طعنت محكمة النقض في آراء المحكمة الدستورية التي صدرت في أكتوبر تشرين الأول الماضي.

ثم دعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان محكمة النقض، متهماً المحكمة الدستورية بـ"مراكمة الأخطاء".

 

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