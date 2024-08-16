ترامب: نحن أمة فاشلة بسبب سياسات بايدن على مدى السنوات الماضية

وصف المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية، دونالد ترامب الأمة الأمريكية بـ"الفاشلة".

وقال ترامب في مؤتمر صحفي، "نحن أمة فاشلة بسبب سياسات (الرئيس جو) بايدن على مدى السنوات الماضية" محملاً منافسته المرشحة الديمقراطية "كاميلا هاريس بـ"المسؤولة عن التضخم في البلاد".

وأضاف "الطبقة المتوسطة تدفع ثمن سياسات بايدن وهاريس، والأخيرة سيئة بشكل لا يصدق مع بعض حلفائنا العظماء وأنتم تعلمون من أقصد".

واتهم ترامب "اليسار المتطرف الممثل بهاريس، بأنه يريد السيطرة على كل شيء في الولايات المتحدة، وسياسات بايدن وهاريس جعلت من الولايات المتحدة دولة فاشلة" على حد وصفه.

وأشار الى، ان "هاريس أعطت فرص عمل لثلاثة ملايين مهاجر غير شرعي" لافتا الى ان "35 ألف عامل أمريكي فقدوا وظائفهم الشهر الماضي بسبب سياسات هاريس وبايدن" مضيفا ان "هاريس منحت تصاريح عمل وأرقام ضمان اجتماعي لأكثر من 3 ملايين مهاجر غير شرعي لسرقة الوظائف من الأمريكيين".

وحذر ترامب من ان "بعض المراقبين يعتقدون أن أسواق المال ستنهار في حال عدم فوزي في الانتخابات" متهماً "هاريس دمرت كاليفورنيا عندما كانت مدعية عامة" على حد تعبيره.

وتابع "الملايين من الناس في الولايات المتحدة يعانون من الفقر".