بايدن يعلق على "مفاوضات الدوحة": مستمرة

قال الرئيس الأمرييكي جو بايدن، الخميس، إن المحادثات في الدوحة بشأن غزة مستمرة.

ولفت بايدن في تصريحات صحافية الى أنه أجرى "للتو اتصالا هاتفيا بهذا الشأن". وأضاف أن "حركة حماس ممثلة في محادثات الدوحة عبر الوسطاء المصريين والقطريين".

وتستضيف العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الخميس، مفاوضات الفرصة الأخيرة بشأن غزة لمحاولة التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإتمام صفقة التبادل على أمل أن يؤدي ذلك إلى وقف التصعيد ومنع المنطقة من الانزلاق إلى حرب شاملة تنضم إليها إيران وأذرعها في المنطقة.

وتعقد هذه المفاوضات بمشاركة الولايات المتحدة ومصر وقطر والكيان الإسرائيلي في ظل غياب وفد عن حماس، التي أعلنت رفضها إعادة التفاوض على ما تم الاتفاق عليه سابقا، واتهمت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالمماطلة وإطالة أمد الحرب.