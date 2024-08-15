موسكو: ترفض عسكرة شرق المتوسط

أكد مدير القسم الأوروبي في الخارجية الروسية يوري بيليبسون بعد إعلان تركيا استعدادها لإنشاء قاعدة عسكرية في شمال قبرص معارضة موسكو عسكرة شرق المتوسط، وتمسكها بالحل العادل في قبرص.

وأوضح بيليبسون: "ترى موسكو أن استعداد تركيا لإنشاء قاعدة عسكرية في شمال قبرص يهدد بزيادة احتمال اندلاع النزاعات في المنطقة، وروسيا ترفض عسكرة شرق المتوسط".

وأضاف: "نراقب عن كثب التطورات في شرق البحر المتوسط.. هذه منطقة مهمة، بما في ذلك من وجهة نظر أمنية، ونعارض عسكرتها وأي أعمال محفوفة بزيادة احتمال اندلاع النزاعات فيها".

ولفت إلى تمسّك روسيا "بحل شامل وعادل للمشكلة القبرصية في إطار القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي بما يحفظ مصالح جميع القبارصة".

وقال: "روسيا تسعى إلى تسهيل البحث عن حلول متوازنة للمشكلة القبرصية".

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صرح في وقت سابق بأن أنقرة ستبني قواعد بحرية في شمال قبرص إن اقتضت الحاجة ذلك.

ومن الجدير بالذكر أنه تم تقسيم قبرص بحكم الأمر الواقع بين اليونان وتركيا منذ عام 1974 بعد الهجوم العسكري التركي، والذي أثاره انقلاب في قبرص ومحاولة ضم الجزيرة إلى اليونان.