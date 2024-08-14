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أردوغان يؤكد ان مجلس الأمن لا يزال بعيدا عن ضمان السلم والأمن الدوليين وهو بحاجة الى تغيير جذري في هيكله


أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن مجلس الأمن الدولي لا يزال بعيدا عن الوفاء بواجبه في ضمان السلم والأمن الدوليين، ويحتاج إلى تغيير جذري في هيكله.

وقال أردوغان في معرض رده على منشور للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على منصة "إكس اليوم الاربعاء": "السيد الأمين العام، إن تعبيركم عن آرائكم بصدق وصوت عال حول إصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بطريقة عادلة ومتوافقة مع الظروف الحالية هو أمر ذو قيمة كبيرة بالنسبة إلى العالم كي يحصل على نظام عادل مرة أخرى".

وأشار أردوغان إلى ضرورة منح القارة الإفريقية وجميع الأفارقة الفرصة للمساهمة في هذا النظام العادل.

وأضاف أن "هيكل مجلس الأمن الدولي، البعيد كل البعد عن أداء واجبه في ضمان السلم والأمن الدوليين، يحتاج إلى تغيير جذري، قبل أن تحيط بنا الحروب في العالم، ودون معاناة المزيد من الناس والمجتمعات، ودون إراقة المزيد من دماء الأبرياء".

وأكد أن "تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب جميع الأصدقاء الذين يسعون بإخلاص إلى إقامة نظام دولي عادل وتشكيل مجلس أمن تابع للأمم المتحدة يناسب ظروف اليوم".

وكان غوتيريش قد نشر على حسابه في منصة "إكس" نصا من كلمته أمام مجلس الأمن الدولي أشار خلالها إلى الحاجة الملحة لإصلاح يتيح تمثيل إفريقيا في المجلس.

وأكد غوتيريش أن العالم تغير بشكل كبير منذ تأسيس مجلس الأمن الدولي عام 1945 وأن هيكل المجلس "لم يتمكن من مواكبة ذلك".

 

وأضاف "لا يمكن القبول بأن قارة إفريقيا، التي يزيد عدد سكانها عن مليار نسمة، ليست ممثلة بشكل دائم في أكبر هيئة للسلم والأمن في العالم".

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