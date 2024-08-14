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رجل أعمال ألماني يؤكد أن روسيا ستستحوذ مستقبلا على جميع الأسلحة التي نقلها الغرب إلى أوكرانيا


أكد رجل الأعمال الألماني الفنلندي كيم شميتز أن روسيا ستستحوذ في المستقبل على جميع الأسلحة التي نقلتها الولايات المتحدة وحلف الناتو إلى أوكرانيا.

وكتب شميتز عبر حسابه على منصة "إكس": "في المستقبل القريب، ستستولي روسيا على كل ما أرسله الجيش الأمريكي وحلف الناتو إلى أوكرانيا".

وكان البيت الأبيض قد أعلن في وقت سابق، أن الولايات المتحدة خصصت حزمة جديدة من الأسلحة لأوكرانيا بقيمة 125 مليون دولار.

وقد أكد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في وقت سابق، أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من قبل الغرب يتعارض مع التسوية ولا يسهم في المفاوضات بل وسيكون له أثر سلبي.

وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.

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