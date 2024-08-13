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إيران تمهل المهاجرين الأفغان حتى اذار المقبل للمغادرة


طالب قائد قوات حرس الحدود الإيرانية، اليوم الثلاثاء، المهاجرين الأفغان غير الشرعيين بمغادرة إيران بحلول نهاية العام الجاري.

وقال العميد أحمدي علي كودرزي، لوسائل إعلان إيرانية، "نحن بلد مضيف ، وقد استفاد هؤلاء الأفراد من جميع الخدمات التي قدمتها بلادنا لفترة طويلة، لكن الشعب الإيراني يطالب اليوم بمغادرتهم، وهذا ضروري من أجل إحلال الأمن في الأراضي الإيرانية".

وحذر كودرزي من "الوجود غير الشرعي وموجات الهجرة الأخيرة للأفغان غير المصرح لهم بالإقامة في إيران".

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