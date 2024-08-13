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إيران ترفض دعوات غربية لضبط النفس


ردت إيران، اليوم الثلاثاء (13 آب 2024)، على دعوات الولايات المتحدة ودول أوروبية لها إلى التراجع عن تهديدها ضد إسرائيل، مؤكدة أنها لا تطلب الإذن من أحد للرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية في طهران.

وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في تصريحات صحفية ، إن "إيران تعتبر الرد لمعاقبة المعتدي حقا شرعيا لكل الدول وحلا لوقف الجرائم والاعتداءات"، مبيناً أن "الصمت الدولي إزاء جرائم الكيان الصهيوني بغزة وممارساته الإرهابية يتعارض مع المعايير الدولية"، وأن "الدعم الغربي للكيان الصهيوني والصمت الدولي إزاء جرائمه يشجعه على مواصلة جرائمه".

وفي السياق ذاته، ذكر السفير الأميركي جيف فليك لدى تركيا أن الولايات المتحدة تطلب من أنقرة وحلفاء آخرين لهم علاقات مع إيران إقناعها بخفض التوترات في الشرق الأوسط.

واوضح فليك، في لقاء مع الصحفيين في إسطنبول مع انتهاء فترة خدمته في تركيا، "نطلب من جميع حلفائنا الذين لديهم علاقات مع إيران أن يضغطوا عليهم لخفض التصعيد، وهذا يشمل تركيا".

 

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