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البرلمان الأوكراني بصدد رفع سن التجنيد الإلزامي إلى 50 عاما


أعلن سكرتير لجنة الأمن القومي والدفاع والاستخبارات في البرلمان الأوكراني رومان كوستينكو، عن مشروع لتحديد سن التجنيد في أوكرانيا يتراوح بين 20 و50 عاما.

واعترف كوستينكو في مقابلة مع صحيفة "برافدا" بمشاكل التعبئة في أوكرانيا ووصف المجندين الحاليين للقوات المسلحة لأوكرانيا بأنهم عجزة.

ونقلت الصحيفة عن كوستينكو قوله: "يجب أن يكون لدينا سن تجنيد إلزامي من 20 إلى 50 عاما".

واعترف كوستينكو بالتجاوزات من جانب مكاتب التجنيد العسكرية الأوكرانية، ووفقا له، فإن موظفي مراكز التجنيد يطاردون المواطنين، ويصطادون مدمني المخدرات والأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية، والذين يساقون بعد ذلك في وحدات التدريب لفترة طويلة، كونهم غير مؤهلين للقتال.

وتابع: "إنهم يبقون في مراكز التدريب ويتقاضون رواتب لكن لا يمكن تجنيدهم أو إعفاؤهم، وبالنظر للمعطيات والنتائج، يتم تجنيد مقاتلين "ذوي جودة منخفضة"، حيث يبدو جيشنا يتزايد بالعدد شكليا، لكن لا توجد نوعية جيدة من الأفراد المقاتلين".

في وقت سابق، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن أوكرانيا تعاني من نقص في الأفراد في الجيش، وأصبح من الصعب تجنيد أشخاص جدد.

وأفاد موقع Страна.ua بأنه تم تقديم اقتراح في البرلمان الأوكراني حول تقليص صلاحيات مراكز التجنيد الإقليمية (شعب التجنيد) في البلاد بسبب الفضائح المستمرة التي ترافق عملها.

في أبريل الماضي، وقع فلاديمير زيلينسكي على مشروع قانون يوسع نطاق التعبئة.

ويمنع القانون الذي تبناه البرلمان الأوكراني في 11 أبريل التسريح من الخدمة حتى أجل غير مسمى، متجاهلا استمرار مئات الآلاف في الخدمة منذ فبراير 2022.

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البرلمان الأوكراني بصدد رفع سن التجنيد الإلزامي إلى 50 عاما
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