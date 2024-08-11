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الاستخبارات الإسرائيلية تدعي ان حزب الله سيبدأ الهجوم خلال ساعات وبعده إيران


توقعت الاستخبارات الإسرائيلية، اليوم الأحد، (11 آب 2024)، أن يبدأ حزب الله اللبناني، هجوما في 12 أغسطس آب (غداً الإثنين)، وبعده بساعات تشن إيران هجوما.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مسؤولين أمنيين، قوله ان "إيران تقترب من قرار بشأن هجوم مباشر من أراضيها على إسرائيل".

ولفت المسؤولون الى ان "التقديرات في إسرائيل أن رد إيران سيكون محدودا لا يقود لحرب شاملة".

وكان نائب إيراني، كشف مساء أمس السبت، أن رد بلاده على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران سيكون "مفاجئا على إسرائيل وقد يستمر عدة أيام".

وقال عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني بخشايش أردستاني إن طهران "مستعدة بالتأكيد لعواقب مثل هذا الهجوم وستكون مستعدة لأي تطورات لاحقة"، حسب ما نقلت "إیران إینترنشنال".

وأضاف أن الرد الإيراني "سيتم على نحو مفاجئ وقد يستمر لمدة ثلاثة إلى أربعة أيام".

واتهمت إيران إسرائيل بالوقوف وراء اغتيال هنية وتوعدت بالانتقام، فيما لم ترد تل أبيب بنفي ذلك أو الإقرار به حتى الآن.

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